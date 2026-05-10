Alle spalle vanta oltre cinquant’anni di successi, e la capacità di generare una passione cult, la “greasemania“, sempre più attuale. Grease è "un classico con lo stile di oggi che continua a unire le generazioni in una festa a teatro“. La stagione del Teatro Sociale di Como 2025-26 chiude con la musica travolgente del celebre musical, in scena con due repliche giovedì 14 e venerdì 15 maggio, alle 20.30. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grease al Teatro Sociale. Un cult intergenerazionale

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Grease promo 2026

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