Dal 9 al 19 aprile 2026, il musical Grease di Jim Jacobs e Warren Casey sarà in scena al Teatro Repower di Milano, diretto da Saverio Marconi. La produzione tornerà successivamente in tour in diverse città italiane. La messa in scena, nota come un classico del genere, riprenderà le rappresentazioni nel teatro meneghino dopo un periodo di assenza.

Grease 2024 – foto credit Giulia Marangoni Grease, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey diretto da Saverio Marconi, torna al Teatro Repower dal 9 al 19 aprile 2026 e poi in tour in tutta Italia. MILANO – Non un semplice musical, ma un fenomeno pop che continua a rinnovarsi. Grease, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, torna dal 9 al 19 aprile 2026 al Teatro Repower di Assago, prima tappa di un tour nazionale che toccherà Firenze, Genova, Torino e molte altre città. A quasi trent’anni dal debutto italiano, lo spettacolo tratto dall’opera di Jim Jacobs e Warren Casey conferma la sua forza scenica e il suo messaggio senza tempo: amicizia, identità, libertà. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Grease torna a Milano: il musical cult di Marconi accende il Teatro Repower

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