Grease il musical dei record torna al Teatro Sociale di Como con un doppio spettacolo
Il musical Grease torna al Teatro Sociale di Como per due serate, giovedì 14 e venerdì 15 maggio 2026, entrambe alle ore 20. La stagione del teatro per il 2025-26 si conclude con questo spettacolo, che ha già riscosso grande successo in tutto il mondo. La produzione prevede due repliche, portando sul palco musica e scene celebri del musical.
La stagione del Teatro Sociale di Como 2025-26 chiude con la musica travolgente del musical Grease, in scena con due repliche giovedì 14 e venerdì 15 maggio 2026, alle ore 20.30, in collaborazione con MyNina Spettacoli.Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia.🔗 Leggi su Quicomo.it
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