Grease il musical dei record torna al Teatro Sociale di Como con un doppio spettacolo

Il musical Grease torna al Teatro Sociale di Como per due serate, giovedì 14 e venerdì 15 maggio 2026, entrambe alle ore 20. La stagione del teatro per il 2025-26 si conclude con questo spettacolo, che ha già riscosso grande successo in tutto il mondo. La produzione prevede due repliche, portando sul palco musica e scene celebri del musical.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui