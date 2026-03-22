Femminicidio Valentina Sarto il 49enne | Anche lei aveva un coltello La giudice | Inverosimile colpita 19 volte

Vincenzo Dongellini, un uomo di 49 anni, è stato arrestato il 18 marzo con l’accusa di aver ucciso la moglie, Valentina Sarto. Durante l’interrogatorio davanti alla gip di Bergamo, ha affermato che anche lei aveva un coltello. Tuttavia, la giudice ha ritenuto difficile credere questa versione, considerando che la vittima è stata colpita 19 volte.

Vincenzo Dongellini, arrestato il 18 marzo per il femminicidio della moglie Valentina Sarto, è stato interrogato dalla gip di Bergamo. Il 49enne ha detto: "Non volevo ucciderla, abbiamo litigato", ma per la giudice la sua versione è "inverosimile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Femminicidio Bergamo, Valentina Sarto sarebbe stata uccisa con 6-8 coltellate #bergamo x.com