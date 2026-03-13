Scandicci 11enne fugge in un supermercato | Un uomo mi infastidisce La mamma | Non era la prima volta

A Casellina, frazione di Scandicci, un'undicenne si è rifugiata in un supermercato Coop dichiarando di essere infastidita da un uomo che la seguiva. La madre riferisce che si trattava di un episodio che si ripeteva già in passato. La ragazza ha chiesto aiuto all’interno del negozio, dove sono stati attivati i soccorsi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

