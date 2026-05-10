Gravidanza e trapianto di rene | al Ruggi importante evento clinico viene alla luce il piccolo Mario Pio

Al Ruggi si è concluso con successo un caso di gravidanza in una donna con trapianto di rene. Dopo un percorso complesso, è nato un bambino, il piccolo Mario Pio. La gravidanza in pazienti con trapianto renale è considerata una situazione rara e richiede un monitoraggio attento. L’evento ha attirato l’attenzione degli specialisti presenti in struttura.

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