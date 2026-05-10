Gravidanza e trapianto di rene | al Ruggi importante evento clinico viene alla luce il piccolo Mario Pio

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Ruggi si è concluso con successo un caso di gravidanza in una donna con trapianto di rene. Dopo un percorso complesso, è nato un bambino, il piccolo Mario Pio. La gravidanza in pazienti con trapianto renale è considerata una situazione rara e richiede un monitoraggio attento. L’evento ha attirato l’attenzione degli specialisti presenti in struttura.

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Nuovo importante evento clinicoal Ruggi: come è noto, la gravidanza in una donna portatrice di trapianto renale rappresenta una condizione rara e particolarmente delicata. Si tratta, infatti, di una situazione ad alto rischio, che richiede un attento monitoraggio sia per la salute della madre e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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