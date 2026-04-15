Una donna che aveva subito un trapianto di rene ha affrontato una gravidanza ad alto rischio. Dopo il monitoraggio e le cure necessarie, sono nate due gemelle presso l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico «G. Rodolico - San Marco» di Catania. L’evento rappresenta un risultato positivo in un caso complesso, che ha richiesto attenzione medica speciale durante tutto il percorso.

Un eccezionale evento a lieto fine nell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico «G. Rodolico - San Marco» di Catania. Una donna di 31 anni, in precedenza sottoposta a un delicatissimo trapianto, ha dato alla luce due gemelle nell’Unità di Ostetricia e Ginecologia e Pronto soccorso, diretta da Antonino Rapisarda, nonostante una storia clinica particolarmente complicata. La mamma, nove anni fa, aveva subito un trapianto di rene a causa di una grave insufficienza renale determinata dal rene policistico, una patologia che nel tempo aveva compromesso, in maniera irreversibile, la funzionalità dei suoi reni. Prima del trapianto, la paziente era già riuscita a diventare madre e anche allora, in condizioni cliniche difficili, aveva affrontato un parto cesareo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gravidanza ad alto rischio dopo il trapianto di rene: lieto fine a Catania con la nascita di due gemelle

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