Grave stato di incuria nel verde pubblico in via Carmen Silvestroni

Una lettrice ha segnalato lo stato di abbandono del verde pubblico in via Carmen Silvestroni, a Vecchiazzano. Secondo quanto riferito, le aree verdi si trovano in condizioni di scarsa manutenzione e trascuratezza. La segnalazione arriva in un momento in cui si richiede maggiore attenzione alle aree verdi cittadine. La situazione evidenzia la mancanza di interventi di cura e gestione del verde in quella zona.

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