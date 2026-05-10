Grave stato di incuria nel verde pubblico in via Carmen Silvestroni
Una lettrice ha segnalato lo stato di abbandono del verde pubblico in via Carmen Silvestroni, a Vecchiazzano. Secondo quanto riferito, le aree verdi si trovano in condizioni di scarsa manutenzione e trascuratezza. La segnalazione arriva in un momento in cui si richiede maggiore attenzione alle aree verdi cittadine. La situazione evidenzia la mancanza di interventi di cura e gestione del verde in quella zona.
Scrive la lettrice: “Desidero segnalare il grave stato di incuria del verde pubblico in Via Carmen Silvestroni, a Vecchiazzano. Da tempo il Comune non interviene per il taglio dell’erba, creando notevoli disagi ai residenti. La situazione è diventata talmente insostenibile che alcuni abitanti.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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