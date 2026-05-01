Verde pubblico a Sommacampagna C' è incuria L' assessore | Stiamo recuperando

Un residente di Sommacampagna ha segnalato una condizione di incuria nel verde pubblico della zona, suscitando preoccupazione tra i cittadini. L’amministrazione comunale ha risposto annunciando interventi di recupero e manutenzione. La comunicazione del residente evidenzia un disagio diffuso, mentre le autorità locali hanno assicurato di aver avviato le operazioni necessarie per migliorare lo stato del verde pubblico.

«In qualità di privato cittadino, desidero esprimere un forte malessere che non riguarda soltanto la mia persona, ma che è ampiamente condiviso da gran parte della cittadinanza. La situazione di incuria del verde pubblico è ormai sotto gli occhi di tutti: dalle aiuole trascurate alla scarsa.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: “Pressappochismo e oscurità. Solidarietà ai lavoratori del verde pubblico e dimissioni dell’Ass.ra Lucia Aprile”Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: "Pressappochismo e oscurità. "Il Campana non si è mai fermato. Stiamo recuperando il palazzo"L’Istituto Campana di Osimo sta portando avanti un grande lavoro di recupero e messa a norma di tutto il palazzo a partire dai lavori dell’ex Liceo,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Segnalazione: Incuria del verde pubblico a Sommacampagna; Verde pubblico a Sommacampagna, C'è incuria. L'assessore: Stiamo recuperando :: Segnalazione a Verona.