Leslie Fremar ha dichiarato di essere la vera Emily, personaggio interpretato nel film “Il diavolo veste Prada”. Ha spiegato che nel set non era permesso mangiare alla scrivania né andare in bagno, e che nascondeva un paio di ciabatte sotto la scrivania. Fremar ha anche affermato di aver avuto questa consapevolezza leggendo in anteprima le sceneggiature e i materiali collegati alla produzione.

“Lei sono io, io sono Emily”. Con questa presa di coscienza, avvenuta leggendo in anteprima le bozze del romanzo che avrebbe per sempre alterato la percezione pubblica dell’editoria di moda, Leslie Fremar ha scoperto di essere diventata l’ispirazione per uno dei personaggi pop più famosi del nuovo millennio. Fino a oggi, la donna che ha fornito il modello per la nevrotica e ambiziosa Emily Charlton de “Il Diavolo veste Prada “ aveva preferito non esporsi. Ha scelto di farlo nell’ultimo episodio del podcast “The Run-Through with Vogue “, confermando l’incredibile aderenza tra finzione narrativa e realtà. “Non credo di averne mai parlato prima”, ha esordito Fremar, riavvolgendo il nastro fino alla fine degli anni Novanta, quando venne assunta come prima assistente della direttrice di Vogue America, Anna Wintour.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono io la vera Emily de Il Diavolo veste Prada. È vero che non si poteva mangiare alla scrivania e andare in bagno, nascondevo un paio di ciabatte sotto la scrivania”: parla Leslie Fremar

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