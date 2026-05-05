La Galleria Latina riprende le sue attività con un nuovo evento previsto per giovedì 14 maggio alle 18. Dopo il successo della riapertura a gennaio e la mostra personale di Omar Hassan, l'istituzione culturale propone ora un'esposizione collettiva dedicata all'interazione tra materia e visione. L'inaugurazione sarà aperta al pubblico e sarà possibile visitare l'esposizione durante gli orari stabiliti.

Dopo il successo del Grand Opening di gennaio con cui ha riaperto le sue porte al pubblico, e la personale di Omar Hassan, la Galleria Latina inaugura giovedì 14 Maggio dalle ore 18.30 la mostra collettiva “Soglie Thresholds”, visitabile fino al 15 giugno. Il progetto presenta un nutrito corpus di opere che spaziano tra diversi stili e linguaggi - dalla pittura alla scultura, dalle video-installazioni al mixed media. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47581185 Galleria Latina si conferma così non mero spazio espositivo, ma autentico laboratorio creativo e sperimentale, dove le galleriste Chiara Pazzanese e Arianna De Silvio hanno invitato gli artisti a confrontarsi con il tema delle "Soglie", stimolando la nascita di lavori inediti concepiti specificamente per questo percorso.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Un'esplorazione collettiva tra materia e visione

vernissage A COLORI _ identità cromatica

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