Asl Napoli 2 Nord venerdì Open Day della Casa di Comunità di Arco Felice

Venerdì si è svolto un Open Day presso la Casa di Comunità di Arco Felice, organizzato dall’Asl Napoli 2 Nord. È il secondo evento di questo tipo nel territorio, dopo quello di venerdì scorso a Sant’Antimo. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e operatori sanitari, offrendo servizi e informazioni direttamente sul posto. La giornata ha visto una partecipazione attiva e un'attenzione crescente verso i servizi sanitari locali.

Frattamaggiore, 4 marzo 2026 – Secondo open day nel territorio della Asl Napoli 2 Nord dopo quello di venerdì scorso a Sant’Antimo. Questa volta la cittadinanza scoprirà la vocazione della Casa di Comunità di Pozzuoli, in Seconda Traversa Virgilio n. 1 (Arco Felice), un polo dedicato alla donna, all’infanzia e alla famiglia. A partire dalle ore 9 di venerdì 6 marzo gli operatori della struttura puteolana presenteranno alla comunità i servizi. Dalle ore 10:00 visite ginecologiche con accesso diretto (senza prenotazione), Pap test gratuito per le donne tra i 25 e i 29 anni, HPV test dai 30 ai 64 anni. Sarà inoltre possibile prenotare una mammografia gratuita per le donne tra i 50 e i 69 anni e ritirare il kit per lo screening del colon retto per donne e uomini in età compresa tra i 50 e i 69 anni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

