Casa della comunità protagonista a Valledolmo | 445 prestazioni per l’open day dell’Asp

A Valledolmo, durante l’Open Day dell’Asp di Palermo, la nuova Casa della Comunità è stata al centro dell’attenzione. Durante l’evento, sono state effettuate 445 prestazioni sanitarie, coinvolgendo i cittadini presenti. L’iniziativa ha permesso di conoscere meglio i servizi offerti dalla struttura, che rappresenta un nuovo punto di riferimento per la salute nel territorio. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi residenti e operatori sanitari.

È stata la nuova Casa della Comunità il fulcro dell’Open Day Itinerante della Prevenzione dell’Asp di Palermo a Valledolmo. La struttura ha offerto in un’unica giornata servizi, screening e attività di prevenzione alla popolazione. Sono state complessivamente 445 le prestazioni erogate, a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Open day della prevenzione, 457 prestazioni a piazza Danisinni per gli screening dell'AspLa prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo ha incontrato la comunità del quartiere Danisinni, che ha risposto con 457 prestazioni complessive in... Prevenzione oncologica e vaccino Hpv, open day dell’Asp in quattro città della provinciaMartedì e giovedì pomeriggio apertura straordinaria dei centri vaccinali ad Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca con informazioni anche sugli... Temi più discussi: Case della Comunità: ANCI Lombardia e Mario Negri presentano soluzioni concrete per i cittadini; Cavezzo, apre la Casa della Comunità: nuovi servizi e un hub sanitario per il territorio; Inaugurata la Casa della Comunità di Primavalle; Casa di comunità, tempi brevi per la chiusura dei lavori. Genzano, inaugurata la Casa della Comunità in Ospedale. Rocca: Sanità più vicina ai cittadini – Orari e ServiziLa nuova Casa della Comunità di Genzano, aperta dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30, mette già a disposizione un quadro articolato di servizi. E' ospitata nell’ex Ospedale De Santis, struttura ... castellinotizie.it Terminata al grezzo la prima palazzina della Casa della Comunità. Progetto da 7 milioni di euro anche con un secondo edificioProgetto da 7 milioni di euro prevede la realizzazione di un secondo edificio. Prima apertura parziale entro giugno. Vi lavoreranno 10 medici ... ravennanotizie.it A Borgo Carso apre ufficialmente il Piccolo Teatro Luna Nova, la nuova “casa” della storica Compagnia Teatrale diretta da Roberto Becchimanzi. Non si tratta solo di una sede operativa, ma di una scommessa culturale: uno spazio da 60 posti pensato per es - facebook.com facebook