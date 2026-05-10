Grande Fratello Tommaso Franchi ha un nuovo amore | la segnalazione

Durante il Grande Fratello 2024, uno dei partecipanti più noti è stato un idraulico senese che ha attirato l’attenzione per la sua relazione con un’altra concorrente, conclusa alcune settimane dopo. Recentemente, è stato segnalato un nuovo interesse sentimentale per lui, anche se i dettagli non sono ancora stati ufficialmente confermati. La sua presenza nel programma aveva già suscitato discussioni legate alla sua storia passata all’interno della casa.

Tommaso Franchi è stato tra i grandi protagonisti del Grande Fratello 2024. In quell'occasione, l'idraulico senese si è messo in mostra per la sua storia d'amore con Mariavittoria Minghetti, terminata alcune settimane fa. In queste ore, l'ex gieffino è tornato prepotentemente alla ribalta per una segnalazione riguardante la sua vita privata. L'uomo sembrerebbe aver già dimenticato la dottoressa romana con una ragazza senese. A riportare la novità è stata Deianira Marzano che ha pubblicato un messaggio di un utente con su scritto: "Nel gruppo dei tommavi hanno messo delle foto di Tommaso Franchi e di Giulia. Erano ad una festa di paese.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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La rottura tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti nuovi sviluppi nel gossip

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