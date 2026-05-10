Grande Fratello Tommaso Franchi ha un nuovo amore | la segnalazione

Da ilsipontino.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Grande Fratello 2024, uno dei partecipanti più noti è stato un idraulico senese che ha attirato l’attenzione per la sua relazione con un’altra concorrente, conclusa alcune settimane dopo. Recentemente, è stato segnalato un nuovo interesse sentimentale per lui, anche se i dettagli non sono ancora stati ufficialmente confermati. La sua presenza nel programma aveva già suscitato discussioni legate alla sua storia passata all’interno della casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tommaso Franchi è stato tra i grandi protagonisti del Grande Fratello 2024. In quell'occasione, l'idraulico senese si è messo in mostra per la sua storia d'amore con Mariavittoria Minghetti, terminata alcune settimane fa. In queste ore, l'ex gieffino è tornato prepotentemente alla ribalta per una segnalazione riguardante la sua vita privata. L'uomo sembrerebbe aver già dimenticato la dottoressa romana con una ragazza senese. A riportare la novità è stata Deianira Marzano che ha pubblicato un messaggio di un utente con su scritto: "Nel gruppo dei tommavi hanno messo delle foto di Tommaso Franchi e di Giulia. Erano ad una festa di paese.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

grande fratello tommaso franchi ha un nuovo amore la segnalazione
© Ilsipontino.net - Grande Fratello, Tommaso Franchi ha un nuovo amore: la segnalazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La rottura tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti nuovi sviluppi nel gossip

Video La rottura tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti nuovi sviluppi nel gossip

Notizie correlate

Grande Fratello, Tommaso Franchi ha un nuovo amore? La reazione di Mariavittoria MinghettiTommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati tra i protagonisti del Grande fratello trasmesso nel 2024 sui teleschermi di Canale 5.

Grande fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti di nuovo insieme? La segnalazioneTommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati i protagonisti del Grande fratello 2024.

Argomenti più discussi: Grande Fratello: Tommaso Franchi smentisce i tradimenti e rompe il silenzio su Mariavittoria; Grande Fratello: Tommaso Franchi conferma per la prima volta la rottura con Maria Vittoria Minghetti; Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati, lui: Non c’è stato un tradimento; Grande Fratello, Tommaso Franchi rompe il silenzio sulla rottura con Mariavittoria Minghetti: Nessun tradimento.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web