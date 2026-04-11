Durante il reality trasmesso nel 2024 su un canale nazionale, sono emerse tensioni tra i concorrenti Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Recentemente, è circolata la voce di un possibile nuovo interesse sentimentale di Franchi, suscitando reazioni e commenti da parte di Minghetti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei telespettatori, che seguono con interesse gli sviluppi tra i protagonisti del programma.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati tra i protagonisti del Grande fratello trasmesso nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. In quel contesto televisivo, l'idraulico senese e la dottoressa romana avevano iniziato una storia d'amore che aveva fatto sognare il pubblico italiano. Nelle ultime settimane, i Tommavi hanno deciso di porre fine alla loro relazione, non essendo riusciti a superare una grave crisi. In queste ore, Mariavittoria Minghetti è tornata alla ribalta per un commento ad un rumors reso noto da Deianira Marzano. L'esperta di gossip ha pubblicato uno screenshot in cui l'ex concorrente del Grande Fratello risponde ad un commento di un utente in cui afferma che Tommaso Franchi ha trovato l'amore al fianco di un'avvocatessa 26enne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello, Tommaso Franchi ha un nuovo amore? La reazione di Mariavittoria Minghetti

Nuovo amore per Tommaso Franchi? Chi sarebbe lei e la reazione di Mariavittoria MinghettiDopo la rottura tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, continuano a circolare indiscrezioni sulla loro vita privata.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti del Grande Fratello, arriva la notiziaLe voci su una possibile crisi tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti stanno facendo discutere sempre di più i fan del Grande Fratello.