Gragnano il segreto di Amelia | la pasta borbonica torna nel mercato

A Gragnano, un'antica tradizione di pasta risale al periodo borbonico e oggi viene riproposta attraverso il progetto di Amelia, una startup che ha riportato sul mercato un marchio storico. La produzione si basa ancora su tecniche tradizionali del XIX secolo e sull’uso di ingredienti autentici, mantenendo vivo il legame con le radici del passato. La rinascita del marchio ha coinvolto processi di innovazione e valorizzazione delle tecniche antiche.

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? Punti chiave Come ha fatto Amelia a trasformare un marchio ottocentesco in una startup?. Quali segreti del periodo borbonico alimentano oggi il successo del pastificio?. Perché il modello di archeobranding di Gragnano è diventato un asset competitivo?. Come si concilia la produzione storica con le esigenze del mercato globale?.? In Breve Rilancio dell'attività storica di Cuomo a Gragnano avvenuto nel 2015.. Modello produttivo basato sulle origini risalenti all'epoca di Ferdinando I di Borbone.. Strategia di archeobranding applicata per valorizzare il legame con il territorio di Gragnano.. Esempio di evoluzione per il settore alimentare locale tramite gestione startup moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gragnano, il segreto di Amelia: la pasta borbonica torna nel mercato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mozzarella bufala Dop e pasta di Gragnano Igp a Tuttofood(Adnkronos) – Ci sono pochi simboli capaci di raccontare l’Italia nel mondo con la stessa forza della pasta e della mozzarella di bufala. Tuttofood, Mozzarella di Bufala e Pasta di Gragnano raccontano la cucina italiana patrimonio UnescoCi sono pochi simboli capaci di raccontare l’Italia nel mondo con la stessa forza della pasta e della mozzarella di bufala.