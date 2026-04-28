Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi al via | ecco la domanda e la GUIDA MIM per compilarla correttamente

Da oggi sono aperte le iscrizioni per aggiornare le graduatorie permanenti ATA, conosciute come “24 mesi”, che vengono utilizzate per le assunzioni in ruolo e le supplenze nell’anno scolastico 202627. È possibile presentare la domanda per inserirsi o aggiornare i propri dati nelle liste, secondo le istruzioni pubblicate dalla guida MIM, che spiega come compilare correttamente il modulo. Questa procedura riguarda le figure professionali che operano nel settore scolastico.

Sono aperte da oggi le domande per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA, le cosiddette “24 mesi”, utilizzate per assunzioni in ruolo e supplenze nell’anno scolastico 202627. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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