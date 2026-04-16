Graduatorie ATA 24 mesi domande dal 28 aprile | si valuta il servizio fino al 19 maggio RISPOSTE AI QUESITI

Da questa settimana è possibile presentare le domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. La procedura si svolge esclusivamente online, attraverso il portale dedicato, e le domande devono essere inviate entro il 19 maggio. La valutazione del servizio prevede che le domande presentate dal 28 aprile al 19 maggio siano considerate, con eventuali chiarimenti richiesti ai candidati tramite i canali ufficiali.

Le domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi devono essere presentate esclusivamente tramite Istanze Online nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 19 maggio. Prima di questa fase, gli Uffici Scolastici Regionali pubblicano i bandi entro il 21 aprile. A ricordarlo è stato Pasquale Raimondo (Uil Scuola Rua) durante la diretta di Orizzonte Scuola tv del 21 aprile dedicata all'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Graduatorie ATA 24 mesi, ufficiale: domande dal 28 aprile al 19 maggio, bandi USR entro il 21 aprile. NOTA MinisteroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato oggi la nota ufficiale con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a indire i concorsi... Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprileIl Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA “24 mesi” per il 20262027. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aperte dal 28 aprile al 19 maggio le funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie per titoli del personale ATA (24 mesi); ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio; Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprile; Graduatorie ATA 24 mesi, verso l’aggiornamento 2026: nodi aperti su servizi e certificazione digitale. Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: si valuta il servizio fino al 19 maggio. RISPOSTE AI QUESITILe domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi devono essere presentate esclusivamente tramite Istanze Online nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 19 maggio. orizzontescuola.it Graduatorie 24 mesi ATA: CIAD richiesta solo ai nuovi inserimenti. Requisito per tutti i profili tranne il collaboratore scolasticoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato alle organizzazioni sindacali la bozza della nota che disciplinerà l’indizione dei bandi per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi relat ... orizzontescuola.it Graduatorie ad Esaurimento 2026/28: Nuovi Posti Disponibili Dopo l’Uscita degli Elenchi Link al primo commento - facebook.com facebook GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/28: l'Ufficio Scolastico di Taranto ricorda alle scuole polo chiamate a valutare le domanda quali controlli mettere in atto per candidati in possesso di un titolo estero in attesa di riconosci… x.com