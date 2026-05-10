GP Sardegna | 66 piloti internazionali sfidano il mondo a Tramatza

A Tramatza si sta svolgendo il GP Sardegna, con 66 piloti provenienti da diversi paesi che si sono iscritti per competere sulla pista locale. Tra i partecipanti c’è anche il campione Schmidt, che si presenta come il principale favorito alla vittoria. La gara ha attirato l’attenzione di molti appassionati e potrebbe portare un incremento di visitatori e di attività commerciali nelle botteghe e nei negozi della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi riuscirà a battere il campione Schmidt sulla pista di Tramatza?. Come influirà la gara sul commercio e sulle botteghe locali?. Quali nuovi talenti emergeranno dalla categoria SM Junior questo weekend?. Perché il circuito sardo è diventato un punto di riferimento mondiale?.? In Breve 66 piloti di diverse nazionalità gareggeranno tra il 16 e il 17 maggio 2026.. Categorie S1, S2, SM Junior e S4 coinvolgono atleti da oltre 14 nazioni.. L'evento promuove il turismo locale con il patrocinio dell'Assessorato regionale sardo.. Kovalov e Lapadula si sfidano nella categoria S2 dopo il primo round stagionale.. Il prossimo fine settimana, tra sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, il Sardinia Circuit WS98 di Tramatza ospiterà il Gran Premio della Sardegna di supermoto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GP Sardegna: 66 piloti internazionali sfidano il mondo a Tramatza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Supermoto: 27 piloti da 11 nazioni a sfida nel GP della Sardegna? Cosa sapere Ventisette piloti di undici nazioni gareggiano domenica 17 maggio al Sardinia Circuit WS98. Rieti 2026: 10 piloti sfidano il percorso di GimkanaIl 15 marzo 2026, Rieti si trasformerà in un palcoscenico unico dove la tradizione motoristica incontra lo sport di precisione.