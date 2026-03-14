Il 15 marzo 2026 a Rieti si svolgerà una gara di gimkana con dieci piloti che affronteranno un percorso appositamente allestito per la competizione. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, pronti a mettere alla prova le proprie abilità di guida in un percorso studiato per testare abilità e precisione. La città si prepara ad accogliere questa sfida motoristica in un evento che combina tradizione e sport.

Il 15 marzo 2026, Rieti si trasformerà in un palcoscenico unico dove la tradizione motoristica incontra lo sport di precisione. Il Vespa Club Rieti organizza il ritorno del Campionato Invernale di Gimkana presso l’Area Commerciale L’Aliante, con una gara valida sia per il circuito locale che per quello laziale. L’appuntamento non è solo una semplice competizione, ma un evento sociale che inizia già nel pomeriggio di sabato 14 marzo con una cena conviviale aperta ai partecipanti. Dieci piloti reatini hanno confermato la loro presenza, pronti a difendere i colori della città tra i birilli di un percorso studiato appositamente per mettere alla prova l’equilibrio e la destrezza su due ruote. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti 2026: 10 piloti sfidano il percorso di Gimkana

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