Supermoto | 27 piloti da 11 nazioni a sfida nel GP della Sardegna

Domenica 17 maggio al Sardinia Circuit si svolge il Gran Premio di supermoto, con la partecipazione di 27 piloti provenienti da 11 paesi diversi. La competizione si svolge su una pista che comprende tratti di asfalto e terra, e i concorrenti si sfidano in diverse categorie. La gara vede la presenza di piloti professionisti che si sono qualificati attraverso varie tappe di selezione nazionali e internazionali.

? Cosa sapere Ventisette piloti di undici nazioni gareggiano domenica 17 maggio al Sardinia Circuit WS98.. La sfida internazionale a Tramatza mette contro i francesi i contendenti italiani e svizzeri.. Ventisette piloti pronti a sfidarsi sul tracciato del Sardinia Circuit WS98 di Tramatza domenica 17 maggio, con una lista di iscritti che vede la partecipazione di atleti provenienti da undici nazioni diverse per il Gran Premio della Sardegna. L’appuntamento con il supermoto sardo, giunto ormai alla sua quinta edizione, si prepara a diventare uno dei momenti centrali del calendario internazionale. La competizione, organizzata congiuntamente dal Moto Club Pro Sport, dal promotore Xiem e dal Sardinia Circuit Racing, vedrà un campo di gara estremamente variegato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Supermoto: 27 piloti da 11 nazioni a sfida nel GP della Sardegna Notizie correlate 23 squadre, 26 nazioni: il Giro della Sardegna 2026 esplode di stelleIl Giro della Sardegna 2026 si appresta a partire con un cast di tutto rispetto: 23 squadre pronte a sfidarsi sulle strade dell’isola, con un... F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia: 11 vittorie, di cui due dal 2022 in poiLa settantasettesima edizione del Mondiale di Formula 1 comincerà domenica 8 marzo 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Trofeo NordEst: grande spettacolo a Borgo Ticino per la prima di campionato; Supermoto: a Tramatza i più grandi piloti del mondo per il Gran Premio della Sardegna. Supermoto: a Tramatza i più grandi piloti del mondo per il Gran Premio della SardegnaIl Gran Premio della Sardegna di supermoto è organizzato dal Moto Club Pro Sport, insieme al promotore Xiem e al Sardinia Circuit Racing. L’evento è patrocinato dall’Assessorato regionale del Turismo, ... linkoristano.it