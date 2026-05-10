Nel Gran Premio di Le Mans, il pilota ha vinto la sua nona gara nella classe regina, segnando il ritorno di una vittoria che mancava dal Gran Premio d'Indonesia del 2024. La vittoria ha contribuito a una tripletta storica per la casa costruttrice, che ha concluso la gara con i primi tre posti. La gara si è svolta nel circuito di Le Mans, con condizioni di gara che hanno visto prevalere la strategia e le prestazioni dei piloti.

Per lui si tratta della nona vittoria in carriera nella classe regina, ma soprattutto diun sigillo che mancava addirittura dal Gran Premio d’Indonesia del 2024, anno del suo titolo iridato. Una vera e propria chiusura del cerchio, che mette definitivamente alle spalle un 2025 da dimenticare tra infortuni e tensioni interne. Se ieri il madrileno era stato implacabile alla partenza, portandosi dall’ottava alla prima posizione nello spazio di poche curve, questa volta ha costruito il suo successo alla distanza.Il suo scatto stavolta non è stato altrettanto felinoe nelle prime fasi della corsasi è ritrovato addirittura in settima posizione....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gp Le Mans: Martin trionfa, tripletta storica per Aprilia

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