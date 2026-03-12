tre navi colpite nello stretto di hormuz e a fuoco due petroliere nel golfo persico

Tre navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per il traffico marittimo nella regione. Nel Golfo Persico, due petroliere sono state danneggiate e sono state trovate a fuoco. Non ci sono ancora dettagli sulle cause degli incidenti e nessuna notizia di feriti o vittime. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Almeno tre navi sono state colpite nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente. Una nave portacontainer, una nave cargo e una nave portarinfuse sono state colpite in successione da “proiettili sconosciuti”, secondo l’agenzia marittima britannica Ukmto, che ha dichiarato di aver registrato 14 incidenti che hanno preso di mira navi dall’inizio della guerra in Medio Oriente, il 28 febbraio. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno poi rivendicato di aver colpito due delle tre navi: una battente bandiera della Liberia, la Express Room, e la portarinfuse thailandese Mayuree Naree. “Preparatevi al raggiungimento dei 200 dollari al barile perché il prezzo del petrolio dipende dalla sicurezza regionale che avete destabilizzato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

