Golfo in tensione | nave colpita a Doha e droni intercettati in Kuwait

Nelle ultime ore si sono verificati due episodi di tensione nella regione. Una nave cargo è stata colpita vicino a Doha, mentre in Kuwait sono stati intercettati dei droni. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su chi abbia sparato il proiettile e come siano collegati gli attacchi, che si sono verificati in momenti e luoghi diversi. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

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