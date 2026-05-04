golf young vince il cadillac championship e fa due in stagione

Cameron Young si è aggiudicato anche il Cadillac Championship, conquistando così il suo secondo titolo stagionale. Dopo aver vinto il The Players, il giocatore ha terminato il torneo con uno score di -19, portando a casa un premio di 3,6 milioni di dollari. La vittoria si inserisce in una stagione già ricca di successi per il golfista.

Secondo titolo stagionale per Cameron Young che dopo aver vinto il The Players porta a casa anche il Cadillac Championship e 3,6 milioni di dollari di prima moneta grazie allo score di -19 sul totale. Lo statunitense, classe ‘97, ha chiuso il torneo davanti a Scottie Scheffler con un margine di ben 6 colpi dopo aver girato in 64-67-70-68. Terza piazza per Ben Griffin che termina a -12 con un -4 di giornata come i due golfisti davanti a lui e T4 per Adam Scott, Sepp Straka e Si Woo Kim che si fermano sul -11. Prima top 10 dell’anno, invece, per Alex Noren. Lo svedese era riuscito solamente a strappare una t12 al The Genesis Invitational e una top 25 all’Arnold Palmer Invitational.🔗 Leggi su Oasport.it

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