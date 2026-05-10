Golf Premlall sbaraglia la concorrenza in Catalunya e vince con 14 colpi di margine Primo titolo per il sudafricano
Il golfista sudafricano Yurav Premlal si è imposto al Real Club de Golf El Prat a Barcellona, vincendo con un margine di 14 colpi rispetto ai concorrenti. Questa è la prima vittoria del giocatore nel circuito e il risultato finale ha confermato la sua superiorità sui percorsi catalani. La competizione si è conclusa con Premlal in testa, lasciando gli altri atleti a distanza significativa.
Successo strepitoso quello del sudafricano Yurav Premlal sui fairway del Real Club de Golf El Prat a Barcellona. Il 22enne porta a casa, con ben 13 colpi di differenza, per un totale di -28, il Catalunya Championship, torneo che vale 2,75 milioni di euro di montepremi e 3.500 punti per la Race to Dubai. Il classe 2003 nativo di Durban ha stravolto il field dopo aver girato in 70-64-63-63 (con un solo birdie free round, il 2º) e aver accelerato dal venerdì sul ruolino di marcia. Nessuno, tra i pretendenti, è riuscito a tenere il passo con il sudafricano che così vince il primo titolo sul Dp World Tour alla tenera età di 22 anni. In 2ª posizione un altro sudafricano.🔗 Leggi su Oasport.it
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