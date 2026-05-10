Golf Premlall sbaraglia la concorrenza in Catalunya e vince con 14 colpi di margine Primo titolo per il sudafricano

Il golfista sudafricano Yurav Premlal si è imposto al Real Club de Golf El Prat a Barcellona, vincendo con un margine di 14 colpi rispetto ai concorrenti. Questa è la prima vittoria del giocatore nel circuito e il risultato finale ha confermato la sua superiorità sui percorsi catalani. La competizione si è conclusa con Premlal in testa, lasciando gli altri atleti a distanza significativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Successo strepitoso quello del sudafricano Yurav Premlal sui fairway del Real Club de Golf El Prat a Barcellona. Il 22enne porta a casa, con ben 13 colpi di differenza, per un totale di -28, il Catalunya Championship, torneo che vale 2,75 milioni di euro di montepremi e 3.500 punti per la Race to Dubai. Il classe 2003 nativo di Durban ha stravolto il field dopo aver girato in 70-64-63-63 (con un solo birdie free round, il 2º) e aver accelerato dal venerdì sul ruolino di marcia. Nessuno, tra i pretendenti, è riuscito a tenere il passo con il sudafricano che così vince il primo titolo sul Dp World Tour alla tenera età di 22 anni. In 2ª posizione un altro sudafricano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Premlall sbaraglia la concorrenza in Catalunya e vince con 14 colpi di margine. Primo titolo per il sudafricano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Golf, Mazzoli guida il Catalunya Championship e sogna il primo titolo Leggi anche: Golf, Bridgeman vince il primo titolo in carriera al Genesis Invitational