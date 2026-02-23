Golf Bridgeman vince il primo titolo in carriera al Genesis Invitational

Jacob Bridgeman conquista il suo primo titolo importante al Genesis Invitational, grazie a una prestazione solida e senza errori. La vittoria arriva dopo anni di impegno, con il giocatore che ha mantenuto una media di colpi molto alta durante tutto il torneo. Con uno score di -18, ha superato di un colpo Kurt Kitayama e Rory McIlroy, che hanno chiuso a -17. Bridgeman si presenta così come una sorpresa nel mondo del golf professionistico.
Prima vittoria in carriera di un certo livello per Jacob Bridgeman. Il 26enne passato professionista nel 2022, infatti, si è imposto nel The Genesis Invitational con lo score di -18 sul totale e con un colpo di vantaggio sul secondo posto ricoperto da Kurt Kitayama e Rory McIlroy (-17). Con questo titolo, Bridgeman, oltre a incassare un assegno da 4 milioni di dollari (il montepremi totale era di 20) si aggiudica ben 700 punti FedEx Cup. Bridgeman è il primo giocatore in stagione che, posizionato oltre al 50º posto in classifica è riuscito ad imporsi in un torneo (la vittoria gli vale anche la top 25 provvisoria). 🔗 Leggi su Oasport.it

