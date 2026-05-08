Nel secondo giro del Catalunya Championship, il danese Lucas Bjerregaard e l’italiano Stefano Mazzoli si trovano in testa alla classifica, pronti per affrontare il fine settimana. Entrambi hanno completato la giornata con i migliori punteggi e sono i favoriti per conquistare il primo titolo stagionale. La competizione prosegue con entusiasmo, lasciando aperte diverse possibilità per la vittoria finale.

Secondo giro del Catalunya Championship ormai in archivio. A guidare la classifica e il field dentro il week end sono il danese Lucas Bjerregaard e l’azzurro Stefano Mazzoli. I due giocatori hanno chiuso davanti le prime 36 buche con uno score totale di -11 e hanno staccato di un colpo il sudafricano Yuvav Premlal, fermo a -10 in 3ª piazza. Si rifà vedere nella parte alta della classifica anche il portoghese Ricardo Gouveia, momentaneamente in T4 insieme a JC Ritchie a -9. La top 10 provvisoria prima di giocare le ultime 36 buche è chiusa da Aaron Cockerill, Jack Senior e David Law a -8 in T6 e quattro giocatori appaiati in T9 a -7: Martin Couvra, Bernd Wiesberger, Alexander Levy e Jeff Winther.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Mazzoli guida il Catalunya Championship e sogna il primo titolo

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