Golf Premlall sbaraglia la concorrenza in Catalunya e vince con 14 colpi di margine Crolla Stefano Mazzoli
Il golfista sudafricano Yurav Premlall ha vinto il torneo disputato al Real Club de Golf El Prat di Barcellona, con un vantaggio di 14 colpi rispetto agli avversari. La sua performance ha superato di gran lunga quella degli altri partecipanti, tra cui Stefano Mazzoli, che ha concluso in modo deludente rispetto alle aspettative. La competizione si è svolta sulle famose piste del club catalano, attirando numerosi appassionati.
Successo strepitoso quello del sudafricano Yurav Premlall sui fairway del Real Club de Golf El Prat a Barcellona. Il 22enne porta a casa, con ben 14 colpi di differenza, per un totale di -28, il Catalunya Championship, torneo che vale 2,75 milioni di euro di montepremi e 3.500 punti per la Race to Dubai. Il classe 2003 nativo di Durban ha stravolto il field dopo aver girato in 70-64-63-63 (con un solo birdie free round, il 2º) e aver accelerato dal venerdì sul ruolino di marcia. Nessuno, tra i pretendenti, è riuscito a tenere il passo con il sudafricano che così vince il primo titolo sul Dp World Tour alla tenera età di 22 anni. In 2ª posizione un altro sudafricano.🔗 Leggi su Oasport.it
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