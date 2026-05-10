Golf Premlall sbaraglia la concorrenza in Catalunya e vince con 14 colpi di margine Crolla Stefano Mazzoli

Il golfista sudafricano Yurav Premlall ha vinto il torneo disputato al Real Club de Golf El Prat di Barcellona, con un vantaggio di 14 colpi rispetto agli avversari. La sua performance ha superato di gran lunga quella degli altri partecipanti, tra cui Stefano Mazzoli, che ha concluso in modo deludente rispetto alle aspettative. La competizione si è svolta sulle famose piste del club catalano, attirando numerosi appassionati.

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