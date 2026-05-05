Eileen Gu al Met Gala 2026 con un abito fatto di bolle di vetro che fluttuano nell' aria

Alla cerimonia del Met Gala 2026, la sciatrice freestyle ha indossato un abito realizzato con circa 15.000 bolle di vetro che sembravano fluttuare nell’aria. Durante l’evento, ha spiegato che il suo vestito era composto da queste bolle, creando un effetto visivo spettacolare. La scelta di indossare un abito così originale ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti alla manifestazione.

Con sorpresa (e anche un sospiro di sollievo) abbiamo appurato che si tratti di realtà, o meglio, di tecnologia applicata alla moda. La sportiva è infatti arrivata sotto i riflettori avvolta in una creazione firmata Iris Van Herpen, stilista olandese nota per il suo stile «tech-couture», letteralmente fatta di bolle. Ma non è tutto. Queste, oltre a cucire fedelmente il mini dress regalando un risultato scenografico, scaturivano dal vestito per dissolversi nell'aria. Proprio come accade con il tipico gioco delle bolle di sapone. «Ho 15.000 bolle di vetro addosso», ha raccontato Gu a ESPNW riferendosi al suo look. «Ci sono volute 2.550 ore per realizzarlo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eileen Gu al Met Gala 2026 con un abito fatto di bolle di vetro (che fluttuano nell'aria) Notizie correlate Leggi anche: Al Met Gala 2026 Bad Bunny ha fatto pace con il suo futuro rugoso Eileen Gu trionfa a Livigno: oro nell’half-pipe con run perfetteAiling Eileen Gu trionfa nell'half-pipe femminile: oro a Livigno Ailing Eileen Gu ha dominato la finale dell'half-pipe femminile di freestyle ski a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eileen Gu al Met Gala 2026 è una Venere: l'impalpabile abito di bolle trasparenti, un artistico naked dress abbinato ai sandali plexi; Eileen Gu al Met Gala 2026 con un abito fatto di bolle di vetro (che fluttuano nell'aria); La snowboarder Eileen Gu indossa un vestito fatto di 15 mila bolle di vetro al Met Gala 2026; Le foto del Met Gala. Eileen Gu al Met Gala 2026 con un abito fatto di bolle di vetro (che fluttuano nell'aria)«Ho 15mila bolle di vetro addosso», ha raccontato la sciatrice freestyle spiegando il suo scenografico mini dress. No, il suo non è un look creato con l'intelligenza artificiale, ma realtà couture. Qu ... vanityfair.it Eileen Gu al Met Gala 2026 è una Venere: l'impalpabile abito di bolle trasparenti, un artistico naked dress abbinato ai sandali plexiEileen Gu al Met Gala 2026 sceglie la moda tecnologica di Iris Van Herpen: l'abito di bolle per diventare una Venere contemporanea Ci aspettavamo Eileen Gu al Met Gala 2026. Non era una presenza scont ... vogue.it La Stampa. . Il guanto destro con sei dita e il volto coperto. La star mascherata sul red carpet del Met Gala non poteva che essere lei, Katy Perry, amante dei look più stravaganti. Per questa edizione, dal tema Costume Art, la cantante ha scelto un abito bianco - facebook.com facebook Interpretando all'estremo il tema del Gala del Met sul corpo, e in particolare sul corpo che invecchia, il rapper portoricano Bad Bunny è arrivato alla festa in una versione artificialmente invecchiata di se stesso. Il cantante ha scelto di accelerare le lancette del te x.com