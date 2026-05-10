Gli ordini cavallereschi tra storia e prospettive presenti incontro a Napoli

Il 16 aprile si è tenuto a Napoli un incontro dedicato agli ordini cavallereschi, tenutosi nella chiesa settecentesca di San... L'evento ha riunito storici e studiosi per discutere delle origini e delle evoluzioni di queste istituzioni, analizzando sia il loro ruolo storico sia le prospettive future. La discussione ha approfondito aspetti legati alla tradizione, alle funzioni e alle trasformazioni di questi ordini nel corso dei secoli.

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