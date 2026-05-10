Gli ordini cavallereschi tra storia e prospettive presenti incontro a Napoli

Da ildenaro.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 aprile si è tenuto a Napoli un incontro dedicato agli ordini cavallereschi, tenutosi nella chiesa settecentesca di San... L'evento ha riunito storici e studiosi per discutere delle origini e delle evoluzioni di queste istituzioni, analizzando sia il loro ruolo storico sia le prospettive future. La discussione ha approfondito aspetti legati alla tradizione, alle funzioni e alle trasformazioni di questi ordini nel corso dei secoli.

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di Giuseppe Ilario Il 16 aprile scorso si è tenuto a Napoli, nella settecentesca chiesa di San Giuseppe dei Nudi nel cuore della città, l’incontro dal titolo “Gli Ordini cavallereschi tra storia e prospettive presenti”, organizzato dal Serra Club Miglio D’Oro e dalla delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Sergio, grazie alla disponibilità della Fondazione San Giuseppe Dei Nudi. Un interessante incontro culturale nel quale i relatori, Giulio Sodano, professore di Storia moderna presso l’Università Vanvitelli, l’avvocato Giro Pasquale Sepe, dell’Ordine Costantiniano e Roberto Tristano governatore  del...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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