Incontro tra Princi e il presidente del Kirghizistan Japarov | Nuove prospettive di cooperazione UE-Asia Centrale

Giusi Princi, europarlamentare e presidente della delegazione per l’Asia Centrale, ha incontrato il presidente Japarov a Bishkek, in seguito a una visita ufficiale. La ragione dell’incontro è stata discutere nuove opportunità di collaborazione tra l’Unione Europea e i Paesi dell’Asia Centrale. Durante l’incontro, hanno parlato di progetti economici e di infrastrutture per rafforzare i legami tra le due aree. Japarov ha sottolineato l’interesse del suo paese a sviluppare partnership più solide con l’Europa. La discussione si è concentrata anche sulla sicurezza regionale.

L'eurodeputata: "Incontro di alto profilo istituzionale che apre nuove traiettorie di cooperazione e conferma la qualità del dialogo avviato con questo bellissimo Paese" "È motivo di orgoglio - afferma l'on. Princi - essere stata ricevuta dal presidente della Repubblica del Kirghizistan: un incontro di alto profilo istituzionale che apre nuove traiettorie di cooperazione e conferma la qualità del dialogo avviato con questo bellissimo Paese, la cui millenaria civiltà rappresenta un autentico ponte tra Asia ed Europa. In poco più di un anno alla guida della delegazione, l'on. Princi ne ha consolidato ruolo e operatività, rendendola una delle più attive del Parlamento europeo.