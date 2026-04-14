Marco Travaglio parla dell' incontro tra Tajani e i Berlusconi tenuto in ostaggio 4 ore per ricevere ordini

In un commento recente, un noto giornalista ha criticato un incontro tra un alto dirigente politico e due esponenti di una nota famiglia imprenditoriale. L’incontro, durato quattro ore, è stato definito come un momento in cui l’intera riunione è stata controllata e guidata dagli ospiti, secondo quanto dichiarato. La discussione si è concentrata sulle dinamiche di potere e sul ruolo delle figure presenti durante la riunione.

Marco Travaglio attacca Antonio Tajani nel suo ultimo editoriale, analizzando il recente incontro a Cologno Monzese tra il segretario di Forza Italia e gli eredi di Silvio Berlusconi. Secondo il direttore de Il Fatto Quotidiano, il faccia a faccia con Marina e Pier Silvio Berlusconi rappresenterebbe una chiara ingerenza della famiglia nelle dinamiche politiche del partito. La ricostruzione del giornalista descrive un clima di tensione lontano dai comunicati ufficiali che parlavano di cordialità. L’incontro tra Tajani e i Berlusconi Marco Travaglio, nel suo editoriale, parla dell’influenza dei Berlusconi sul partito Forza Italia. Rispetto al passato, scrive, i suoi primi due figli “spadroneggiano dai piani alti del primo gruppo editorial-televisivo nazionale”.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Marco Travaglio parla dell'incontro tra Tajani e i Berlusconi, "tenuto in ostaggio 4 ore per ricevere ordini" Forza Italia, si allontana l’incontro tra Tajani e Marina BerlusconiComplici l’agenda fitta di impegni della presidente di Mediaset e le festività pasquali, ma anche l’infuocato clima geopolitico, si allontana... Berlusconi e Craxi: 23 miliardi di motivi per non chiamarlo rinnovamento. Rivedi la ricostruzione di Marco TravaglioDalla scossa di Marina Berlusconi alla nomina di Stefania Craxi: Marco Travaglio ricostruisce cinquant’anni di intrecci tra il Cavaliere e il leader... Marco Travaglio updated his cover photo. - facebook.com facebook RT @marcotravaglio: Ma mi faccia il piacere Leggi l'editoriale completo https://t.co/FWdaqDPYpi x.com