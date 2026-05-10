Gli italiani celebrano la Festa della Mamma | fiori e presenza vincono su tutto

Da tgcom24.mediaset.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 maggio si è celebrata in Italia la Festa della Mamma, con molte persone che hanno optato per fiori e piante come regalo principale. Un’indagine condotta da Coldiretti ha rilevato che il 46% degli italiani ha preferito regalare bouquet e fiori, superando profumi e dolci. Questa tradizione si conferma come la scelta più diffusa tra le modalità di omaggio alle mamme nel giorno dedicato a loro.

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Rose e bouquet colorati restano il simbolo più amato per la Festa della Mamma. Secondo un'indagine Coldiretti il 46% degli italiani sceglie fiori e piante per celebrare il 10 maggio, davanti a profumi e dolci. Anche Giorgia Meloni ha dedicato un messaggio alle mamme italiane, definendole "equilibriste tra casa e famiglia".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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