Gli italiani celebrano la Festa della Mamma | fiori e presenza vincono su tutto
Il 10 maggio si è celebrata in Italia la Festa della Mamma, con molte persone che hanno optato per fiori e piante come regalo principale. Un’indagine condotta da Coldiretti ha rilevato che il 46% degli italiani ha preferito regalare bouquet e fiori, superando profumi e dolci. Questa tradizione si conferma come la scelta più diffusa tra le modalità di omaggio alle mamme nel giorno dedicato a loro.
Rose e bouquet colorati restano il simbolo più amato per la Festa della Mamma. Secondo un'indagine Coldiretti il 46% degli italiani sceglie fiori e piante per celebrare il 10 maggio, davanti a profumi e dolci. Anche Giorgia Meloni ha dedicato un messaggio alle mamme italiane, definendole "equilibriste tra casa e famiglia".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
AUGURI MAMMA -canzone per la FESTA DELLA MAMMA- Link con testo e Attività-
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