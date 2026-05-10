Gli italiani celebrano la Festa della Mamma | fiori e presenza vincono su tutto

Il 10 maggio si è celebrata in Italia la Festa della Mamma, con molte persone che hanno optato per fiori e piante come regalo principale. Un’indagine condotta da Coldiretti ha rilevato che il 46% degli italiani ha preferito regalare bouquet e fiori, superando profumi e dolci. Questa tradizione si conferma come la scelta più diffusa tra le modalità di omaggio alle mamme nel giorno dedicato a loro.

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