Per la Festa della mamma del 2026, la maggior parte degli italiani opta per regali tradizionali come fiori e piante, scelti dal 46% della popolazione. Al secondo posto si trovano gli accessori, tra cui gioielli, bigiotteria e profumi, preferiti dal 19%. Questi dati mostrano una tendenza chiara verso doni che richiedono meno spesa rispetto ad altri articoli, che comunque risultano meno popolari.

Sono fiori e piante i regali più scelti per la Festa della mamma 2026, preferiti da quasi un italiano su due (46%), nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi (19%). A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un’esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da una indagine on line della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio. Nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia, a partire da quello a Roma al Circo Massimo, sono previste iniziative dedicate per celebrare la festa con prodotti del territorio e momenti di condivisione, sottolinea Coldiretti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festa della mamma 2026, ecco cosa regalano gli italiani

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