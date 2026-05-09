Festa della mamma fiori e piante ancora una volta protagonisti | Li sceglie oltre un pugliese su due

Per la Festa della mamma, fiori e piante si confermano il regalo più scelto in Puglia, con oltre la metà della popolazione che opta per questi doni. Questa tradizione si ripete di anno in anno, mantenendo alta la preferenza per i petali e le foglie come segno di affetto. La scelta di regali floreali rappresenta un modo consolidato per celebrare questa ricorrenza.

Fiori e piante si confermano anche quest’anno il regalo preferito dai pugliesi per la Festa della mamma. Secondo un’indagine di Coldiretti Puglia realizzata nei mercati contadini di Campagna Amica, il 52% dei figli sceglierà infatti un dono floreale per celebrare la ricorrenza di domenica 10.🔗 Leggi su Baritoday.it

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