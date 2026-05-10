Gli incontri speciali di una lunga carriera il giornalista reggino Buttaro all' università di Chicago

Il giornalista reggino Emilio Buttaro ha condiviso con gli studenti dell’università di Chicago le esperienze accumulate in oltre quarant’anni di carriera. Durante l’incontro, ha parlato del suo percorso professionale, offrendo un resoconto dettagliato delle sue attività nel campo del giornalismo. L’evento si è svolto nel dipartimento di lingue e letterature romanze, attirando l’attenzione degli studenti interessati alle vicende di un lungo percorso nel settore.

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Il giornalista reggino Emilio Buttaro ha raccontato i suoi quattro decenni di attività agli studenti del dipartimento di lingue e letterature romanze dell’università di Chicago. L’iniziativa dal titolo “Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese” ha toccato per la prima volta la città del vento.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. rinnovate per una nuova stagioneLe tre serie della NBC sono state tutte rinnovate per un'altra stagione, confermando il continuo interesse del pubblico per la televisione lineare e... Paolo Vallesi al Teatro di Fiesole. Una carriera lunga 35 anniPaolo Vallesi (nella foto) ripercorrerà le tappe più significative di 35 anni di carriera in una sera. Argomenti più discussi: All’Università di Chicago gli Incontri Speciali del giornalista Emilio Buttaro; FenealUil: Non possiamo più tollerare che il lavoro si trasformi in tragedia; Il Museo dell’Emigrazione Italiana compie 4 anni: eventi tra memoria, ricerca e identità nel mondo; Colloquio Tajani-Araghchi: richiesta di libertà di passaggio a Hormuz e no a uso militare del nucleare iraniano.