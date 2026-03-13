Al Teatro di Fiesole, Paolo Vallesi presenta uno spettacolo speciale dedicato ai suoi 35 anni di carriera. Durante la serata, il cantante ripercorrerà le tappe più importanti del suo percorso musicale, interpretando alcuni dei suoi successi e momenti significativi. L’evento si svolge in una sola occasione, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato il suo percorso artistico.

Paolo Vallesi (nella foto) ripercorrerà le tappe più significative di 35 anni di carriera in una sera. Dopo un periodo di silenzio, il 20 marzo alle 21 sarà al Teatro di Fiesole per il debutto del concerto-spettacolo ’Da ’Le persone inutili a oggi’, 35 anni di musica e parole’. In ’35 anni di musica e parole’ proporrà i suoi brani più amati e alcuni pezzi di cantautori che lo hanno ispirato, riletti in veste acustica. E insieme ai ricordi del percorso di cantautore, non mancheranno aneddoti delle sue esperienze tv, dal programma Rai ’Ora o mai più’ vinto nel 2019 insieme alla sua ‘coach’ Ornella Vanoni fino alla più recente Isola dei Famosi. Sul palco, insieme a Paolo Vallesi (pianoforte e voce), Davide Gobello alla chitarra acustica e Marco Floridi alle percussioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paolo Vallesi al Teatro di Fiesole. Una carriera lunga 35 anni

Articoli correlati

Fiesole, Paolo Vallesi celebra 35 anni di carriera con un concerto spettacoloFirenze, 4 marzo 2026 – Un concerto-spettacolo, intimo e sincero per ripercorrere le tappe più significative di una carriera che, dalla prima...

Billy Bass Nelson, già membro fondativo dei Funkadelic, muore all’età di 73 anni dopo una lunga carriera musicale.Billy Bass Nelson, bassista e co-fondatore dei Funkadelic, è morto all’età di 73 anni.

Contenuti utili per approfondire Paolo Vallesi

Temi più discussi: Fiesole, Paolo Vallesi celebra 35 anni di carriera con un concerto spettacolo; Paolo Vallesi al Teatro di Fiesole. Una carriera lunga 35 anni; San Marino Song Contest 2026: i cantanti in scaletta nella prima semifinale (4 marzo); Fiesole Paolo Vallesi celebra 35 anni di carriera con un concerto spettacolo.

Fiesole, Paolo Vallesi celebra 35 anni di carriera con un concerto spettacoloIl 20 marzo al teatro di Fiesole ... msn.com

Paolo Vallesi si è sposato con Sara Flaherty dopo la proposta all’Isola dei FamosiSara è la donna che amo. La proposta era avvenuta alla finalissima dell’Isola dei Famosi, e ora, a distanza di qualche mese, Paolo Vallesi ha sposato la sua Sara Flaherty. La cerimonia si è svolta ... dilei.it

Paolo Vallesi (nella foto) ripercorrerà le tappe più significative di 35 anni di carriera in una sera. Dopo un periodo... Leggi l'articolo #PaoloVallesi - facebook.com facebook