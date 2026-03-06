Derby spettacolo sugli spalti | tantissimi ospiti vip 200 giornalisti e laser show nel pre gara

Domenica sera a San Siro si svolge il derby tra Milan e Inter, con la presenza di quasi 80.000 tifosi. Sugli spalti sono attesi molti ospiti di rilievo, mentre nel pre gara si tiene un laser show spettacolare. Inoltre, sono presenti circa 200 giornalisti pronti a seguire l’evento. La giornata si preannuncia ricca di atmosfera e di attenzione da parte del pubblico e dei media.

Derby. Attesi non solo quasi 80mila tifosi, ma anche numerosi ospiti di primo piano domenica sera a San Siro per il derby tra Milan e Inter. Come comunicato dal club rossonero, saranno presenti in tribuna anche alcuni giocatori dell’Olimpia Milano, impegnati lunedì sera in un altro derby storico, quello contro la Pallacanestro Cantù. Tra gli ospiti attesi figurano anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Melissa Satta, Sarah Toscano, Anna Pepe, Ernia, Jeremy Lynch e Bianca Balti. Presenti inoltre alcune leggende rossonere come Alexandre Pato, Mark van Bommel e Christian Abbiati, insieme ad altri ex protagonisti della storia del club. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Tifosi ospiti aggrediti sugli spalti del Cus durante una partita di basket, sospesa gara di serie CUna giornata di sport macchiata dalla violenza sugli spalti durante una partita di basket di serie C.

Razzi pirotecnici in campo (anche sugli spalti) e puntatore laser contro il portiere: Daspo per 5 tifosi di Torino e JuventusLa polizia di Stato ha emesso quattro Daspo nei confronti di quattro tifosi del Torino F.

Pesaro, Leka: «Questa è la vittoria di tutti. Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri ragazzi»Il Derby dell’Adriatico non delude mai: spettacolo ed emozioni in campo e sugli spalti. In 7000 alla Vitrifrigo Arena per il match della 29^ giornata di Serie A2 tra Victoria Libertas Pesaro ... pianetabasket.com

Entella e Spezia in uno stadio pieno. Un derby con spettacolo garantitoÈ quasi tutto pronto per Entella-Spezia che andrà in scena lunedì alle 19.30. Anche questa volta, come era successo per i precedenti incroci, si prevede un grande spettacolo sugli spalti. Quasi finiti ... genova.repubblica.it

ULTIM'ORA MILAN, #Cardinale sarà a Milanello per assistere alla rifinitura pre derby: probabile la sua presenza anche a San Siro per la partita #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

Dopo il derby tra Ascoli e Sambenedettese allo stadio Riviera delle Palme, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha voluto ringraziare la società rossoblù e i tifosi per l’accoglienza ricevuta. - facebook.com facebook