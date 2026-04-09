Nella partita in programma domenica allo stadio di Terni, i tifosi non saranno presenti sugli spalti come accaduto in precedenti occasioni. Dopo il settore ospiti del Curi vuoto all’andata, anche questa volta i gruppi della Nord, compresi quelli del centro di Coordinamento, hanno deciso di non partecipare. La presenza sugli spalti si limita a pochi spettatori, lasciando il match a metà tra pubblico e atmosfera.

Sarà l’ennesimo derby a metà. Già, perché dopo il settore ospiti del Curi vuoto all’andata, domenica al Liberati di Terni si ripete quello che ormai accade da anni: i gruppi della Nord restano a casa, stavolta anche quelli del centro di Coordinamento. Peccato, perché comunque il derby è anche sfottò e colori. È rivalità in campo e anche sugli spalti. Alle solite restrizioni (viaggi solo in pullman) imposte per la sfida più sentita della stagione, stavolta si aggiungerà, con molta probabilità, anche il numero dei tagliandi a disposizione, come è stato in occasione della trasferta di Livorno, che pare, si aggirerà intorno ai 150-200. Numero che verrà ufficializzato dopo il Gos. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sugli spalti. Un altro match a metà. I tifosi restano a casa

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