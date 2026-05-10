Gli affreschi ispirano il canto gregoriano

Oggi alle 17.00 si tiene nel Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale di Ferrara un concerto del Coro Mediae. L’evento vede la presenza di affreschi che, secondo quanto si dice, ispirano il canto gregoriano. L’ingresso è libero e l’appuntamento è aperto a chi desidera ascoltare questa esibizione. La serata si svolge in un contesto storico e artistico di grande rilievo.

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Oggi, alle ore 17.00, nel Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale di Ferrara, il Coro Mediae Aetatis Sodalicium, diretto da Bruna Caruso, eseguirà un concerto di canto gregoriano dedicato agli affreschi staccati dalla Chiesa di San Bartolo fuori Ferrara e conservati proprio nel Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale. Il concerto fa parte di un progetto dal titolo “Sulle tracce di antiche melodie: viaggio in Aemilia tra patrimoni artistici e musicali”, promosso da “Il Saggiatore musicale” e vòlto a far conoscere aspetti di generi e contesti propri dell’epoca medievale, proposti in luoghi storicamente rilevanti e di grande pregio artistico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli affreschi ispirano il canto gregoriano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ALELUIA PARA SEMPRE Canto beneditino de Páscoa | Jesus vive | Canto gregoriano Notizie correlate Matera, il canto gregoriano torna in scena con Giuseppe Lattante? Cosa scoprirai Come può un libro abbattere le barriere tra accademici e pubblico? Chi sono gli esperti che dialogheranno con Giuseppe Lattante a... Come dipingevano gli antichi romani? Gli affreschi di 2.000 anni in Spagna rivelano un metodo sorprendenteUna recente analisi chimica degli splendidi affreschi della Domus di Salvius, nell’attuale Cartagena in Spagna, ha portato alla luce una ricetta...