matera il canto gregoriano torna in scena con giuseppe lattante

A Matera, il canto gregoriano torna protagonista in un evento che vede la partecipazione di Giuseppe Lattante, esperto nel settore. Durante la manifestazione, Lattante discuterà con altri specialisti in incontri pubblici e presentazioni di libri. Tra gli argomenti affrontati, ci sono i modi in cui un libro può facilitare il rapporto tra studiosi e persone interessate alla musica antica. La manifestazione si svolge in spazi pubblici della città, con interventi aperti al pubblico.

? Cosa scoprirai Come può un libro abbattere le barriere tra accademici e pubblico?. Chi sono gli esperti che dialogheranno con Giuseppe Lattante a Matera?. Cosa rivelerà il Coro In cordis jubilo sulle radici della musica occidentale?. Perché l'organologia è fondamentale per comprendere l'evoluzione del canto sacro?.? In Breve Evento l'8 maggio 2026 presso il Palazzo Lanfranchi di Matera.. Partecipano Emilio Mastropasqua, Nicola Canosa e Maria Antonietta Cancellaro.. Il Coro In cordis jubilo guidato da Ilaria Fico eseguirà i brani.. Volume pubblicato nel 2023 dalla casa editrice Milella di Lecce.. Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 17,30, il Centro Carlo Levi ospiterà presso il Palazzo Lanfranchi di Matera la presentazione del volume De Gregoriano, lineamenti storico-musicali del canto gregoriano di Giuseppe Lattante.🔗 Leggi su Ameve.eu

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