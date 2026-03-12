Glaucoma | screening gratuiti per fermare il killer

Durante la Settimana Mondiale del Glaucoma, l’Asl Avellino ha avviato controlli gratuiti presso gli ospedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Le visite sono rivolte a persone a rischio e si svolgono con l’obiettivo di individuare precocemente questa malattia che può portare alla cecità. L’iniziativa riguarda cittadini interessati a sottoporsi a uno screening senza costi.

La Settimana Mondiale del Glaucoma ha portato l'Asl Avellino a organizzare controlli gratuiti negli ospedali di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. L'iniziativa mira a contrastare una patologia che avanza senza sintomi evidenti, offrendo screening accessibili a tutta la popolazione locale. L'intervento si concentra sulla prevenzione primaria, riconoscendo che il ritardo nella diagnosi è il vero nemico della salute visiva. La malattia, definita come killer silenzioso, non provoca dolore immediato, rendendo cruciale l'azione proattiva delle autorità sanitarie. L'obiettivo è intercettare i pazienti prima che si verifichi un danno irreversibile al campo visivo.