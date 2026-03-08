Glaucoma al via la campagna di prevenzione con screening gratuiti | tutte le informazioni

È stata avviata una campagna di prevenzione contro il glaucoma che prevede screening gratuiti organizzati dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. L’iniziativa coinvolge numerosi volontari e le Aziende sanitarie ferraresi, con l’obiettivo di offrire controlli accessibili a tutti. Le sessioni di screening si svolgeranno in diverse località della zona e sono aperte a chi desidera verificare la propria salute oculare.

Campagna di prevenzione e screening gratuiti organizzati dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, in collaborazione con numerosi volontari e le Aziende sanitarie ferraresi. Da domenica 8 a sabato 14 l'attenzione si focalizza sull'informazione riguardo al ladro silente della vista, il glaucoma, una malattia degenerativa che colpisce solo in Italia oltre un milione di persone, la metà delle quali non è neppure consapevole di esserne affetta. Nella provincia di Ferrara circa 6 cittadini su 100 sono affetti da glaucoma, con una prevalenza che tende ad aumentare tra la popolazione anziana, avvicinandosi al 10%. Questa malattia sociale, se non diagnosticata tempestivamente, può portare gravi handicap visivi e disabilità.