Una nuova intercettazione, captata in auto, ha portato alla luce dettagli che coinvolgono Giuseppe Sempio, padre di un uomo indicato come il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. L'informazione si inserisce nel quadro delle indagini che hanno come obiettivo principale Andrea Sempio, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti. La registrazione rappresenta un elemento aggiuntivo nel percorso investigativo avviato dalla Procura di Pavia.

Il mosaico dell'inchiesta che punta Andrea Sempio si arricchisce di un nuovo tassello, un'intercettazione che riguarda il padre di quello che per la Procura di Pavia è l'assassino di Chiara Poggi, Giuseppe Sempio. Un'intercettazione in cui riceve alcune rassicurazioni da Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, oggi nel mirino della procura di Brescia che contro di lui muove l'accusa di corruzione. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47640203 La conversazione captata dagli investigatori risale al 17 marzo 2025, poche settimane dopo il nuovo coinvolgimento di Andrea Sempio nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Giuseppe Sempio si trova in auto con una giornalista e, senza sapere di essere intercettato, torna con la memoria alle prime indagini che tra il 2016 e il 2017 avevano travolto la sua famiglia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Sempio, l'intercettazione esplosiva: cosa rivela (in auto) su Mario Venditti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Garlasco, in una nuova intercettazione Giuseppe Sempio parla dell'ex procuratore Mario Venditti: cosa emergeNell’informativa dei carabinieri della Moscova di Milano, oltre alle intercettazioni già note, è presente la registrazione di un colloquio tra...

Leggi anche: Giuseppe Sempio intercettato in auto: pm Venditti mi disse “questa cosa finirà presto”