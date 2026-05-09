Giuseppe Sempio intercettato in auto | pm Venditti mi disse questa cosa finirà presto
Un uomo è stato intercettato mentre si trovava in auto e ha riferito di aver parlato con un pubblico ministero, che gli avrebbe detto che la questione si sarebbe conclusa a breve. Nelle conversazioni registrate, l’intercettato ha menzionato un altro soggetto, che avrebbe partecipato ai colloqui con il magistrato. La vicenda si svolge nel contesto di indagini in corso nella provincia di Pavia.
Garlasco (Pavia) – "C'è uno solo guardi (.) Venditti. che dopo che ci ha ascoltato, io ero là, mi ha detto (.) ha fatto tutte le domande, ho risposto, e poi mi dice 'questa cosa finirà presto'". Questa è un'intercettazione ambientale - riportata nell'informativa - del 17 marzo 2025 di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, mentre parla con una cronista un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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