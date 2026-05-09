Giuseppe Sempio intercettato in auto | pm Venditti mi disse questa cosa finirà presto

Un uomo è stato intercettato mentre si trovava in auto e ha riferito di aver parlato con un pubblico ministero, che gli avrebbe detto che la questione si sarebbe conclusa a breve. Nelle conversazioni registrate, l’intercettato ha menzionato un altro soggetto, che avrebbe partecipato ai colloqui con il magistrato. La vicenda si svolge nel contesto di indagini in corso nella provincia di Pavia.

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