Giuseppe Ricci Addio all’alpino fotografo

Cinisello Balsamo si trova a ricordare Giuseppe Ricci, deceduto recentemente. Ricci era noto come il fondatore dell’autoscuola che porta il suo nome, situata in via. La sua morte ha suscitato cordoglio tra la comunità locale. La sua attività imprenditoriale e il ruolo di figura conosciuta nel paese sono stati riconosciuti dai residenti. Ricci lascia un vuoto tra chi lo aveva conosciuto e frequentato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cinisello Balsamo piange la scomparsa di Giuseppe Ricci. Fondatore dell’omonima autoscuola di via XXV Aprile, aperta nel 1962, Ricci ha dedicato la vita professionale alla formazione di intere generazioni di automobilisti, portando la sua competenza anche nelle scuole con i progetti di educazione stradale condivisi con la polizia locale. Membro del Gruppo Alpini di Cinisello Balsamo (Sezione Ana Milano), di cui ha rivestito anche il ruolo di capogruppo, ha incarnato i valori del servizio e del volontariato. Oltre al suo lavoro, Ricci era noto e apprezzato per la sua grande passione per la fotografia. Con la sua macchina fotografica e telecamera ha documentato tanti eventi e momenti della vita cittadina, mettendosi sempre a disposizione delle associazioni del territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giuseppe Ricci. Addio all’alpino fotografo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Per 70 anni ha raccontato l'anima di Palese: addio al fotografo Giuseppe Paparella Leggi anche: Addio a Massimo Turco, ex fotografo del Messaggero Veneto