Per 70 anni ha raccontato l' anima di Palese | addio al fotografo Giuseppe Paparella

Palese dice addio a "Pinucce u fotògrafe". Giuseppe Paparella, che per anni con i suoi scatti ha immortalato e raccontato la storia della comunità, è scomparso all'età di 94 anni.Il legame con PaleseQuasi settant'anni fa, Giuseppe Paparella aveva avviato nell'ex frazione il suo studio fotografico.🔗 Leggi su Baritoday.it

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