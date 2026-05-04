Giuseppe Cipriani ha espresso tutta la sua rabbia, affermando che Nicole Minetti è distrutta. Ha anche parlato del figlio adottato, senza fornire ulteriori dettagli. La coppia, coinvolta in questioni legali e personali, ha scelto di parlare pubblicamente in un momento di tensione. La vicenda si concentra sulle dinamiche familiari e sulle dichiarazioni rilasciate dall'uomo, che ha voluto chiarire alcuni aspetti riguardanti la loro situazione.

Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, ha rotto il silenzio. La 41enne ha ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo essere stata condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la cosiddetta “Rimborsopoli lombarda”. Il Capo dello Stato ha optato per un atto di clemenza nei confronti dell’ex igienista dentale dopo che quest’ultima ha adottato un bimbo in Uruguay. E tutta la vicenda ruota attorno a questa adozione: sono emerse ricostruzioni che sostengono che ci siano punti oscuri su come sia avvenuta. Nicole...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Cipriani furioso rivela che la compagna "Nicole Minetti è distrutta" e parla del figlio adottato

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