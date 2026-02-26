Sanchez smentisce voci su una sua malattia | Macchina del fango della destra
Il primo ministro spagnolo ha negato le voci che lo riguardavano, precisando di non essere affetto da alcuna malattia cardiovascolare. La smentita è arrivata tramite un messaggio sui social, in risposta a una notizia diffusa da un sito di informazione. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma lui ha voluto chiarire la propria condizione di salute.
(Adnkronos) – "Non soffro di nessuna malattia cardiovascolare". Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, smentisce con un post su X la notizia, pubblicata da Libertad Digital, secondo la quale il premier sarebbe da mesi in cura presso un ospedale di Madrid. Notizia poi rilanciata dalla deputata popolare Cayetana Alvarez de Toledo che ierima in aula ha. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Sgarbi assolto da accusa di riciclaggio dopo inchiesta su quadro Manetti, legali: “Macchina del fango contro un innocente”La sentenza è stata emessa con rito abbreviato: il giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato assoluzione con la formula della vecchia...
Dalla Russia con amore e con una malattia venerea: Bill Gates inguaiato dai file di Epstein. La sua fondazione smentisceTra i nomi eccellenti nei nuovi file dell’inchiesta su Jeffrey Epstein rilasciati dal dipartimento di Giustizia americano, emergono documenti...