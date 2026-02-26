Sanchez smentisce voci su una sua malattia | Macchina del fango della destra

Il primo ministro spagnolo ha negato le voci che lo riguardavano, precisando di non essere affetto da alcuna malattia cardiovascolare. La smentita è arrivata tramite un messaggio sui social, in risposta a una notizia diffusa da un sito di informazione. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma lui ha voluto chiarire la propria condizione di salute.